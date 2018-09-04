التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المواطنين والشباب خلال مؤتمر جماهيري موسع، بحضور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وكمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، وعدد من جهاز المحافظة التنفيذي، بقاعة سيد سيف بمدينة موط.

وقال المحافظ، خلال الملتقى، إنه وجه بتخصيص 200 فدان كظهير زراعي للشباب بقرية الهنداو، وتوفير العلاج بالتأمين الصحي بالداخلة، وإنشاء مظلة سيارات بالجامعة بالكيلو 10 مع تكليف سيارات أجرة خطوط منتظمة صباحا ومساء( 7.30 ص و3.30 عصرا).

وأضاف الزملوط، في بيان المحافظة، أنه وجه بتبديل المدرسين التابعين للمنطقة الأزهرية العاملين بالفرافرة كل عام (حسب رغبتهم)، أسوة بما جرى بالتعليم العام ودراسة تعديل بدل النقدي الخاص بالموظفين نظرا لارتفاع تعريفة المواصلات، وإعداد مقترح بمنح تصاريح خطوط سير جديده لسيارات الميكروباص (الداخلة / القاهرة).