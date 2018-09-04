محافظ الإسماعيلية: دعم كامل لنجاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ19

أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية وتقديم الدعم الكامل والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم لمهرجان الإسماعيلية الدولي في دورته الـ19 حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق بمصر والإسماعيلية عالميا.

وأعلن المحافظ في تصريحات صحفية، تفقد أماكن الإقامة والإعاشة الخاصة بضيوف المهرجان والفرق المشاركة وأماكن العروض.

وقال إنه جرى مراجعة ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.

ولفت إلى تفقد مسرح قصر الثقافة والذي سيقام عليه عرض الافتتاح بجانب مسرح حديقة الشيخ زايد ومقار الإقامة داخل المجمع التعليمي وبيت الشباب الدولي.

وأشار المحافظ إلى تجميل وتزيين كافة المواقع التي ستشهد المهرجان حتى تظهر في أبهى صورة تشرف اسم مصر والإسماعيلية أمام العالم أجمع.