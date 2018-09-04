أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بين أهالي قرية بني سليمان الشرقية بمحافظة بني سويف، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشيرة إلى أنه لا صحة لانتشار وتفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي داخل محافظة بني سويف.

وقال المركز، عن تشكيل فريق من المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات، تفقد قرى المحافظة فور تداول أنباء عن تفشي هذا المرض بها، ورصد حالة واحدة فقط بقرية بني سليمان الشرقية مصابة بالتهاب كبدي، وتعالج بإحدى المستشفيات الخاصة، كما تم العثور على حالتي اشتباه بالتهاب كبدي من قريتي الفشن والعلالمة وجاءت نتائج العينات سلبية.

فيما أعلنت الوزارة عزمها التخلص من انتشار "فيروس سي" بين المصريين عن طريق منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة أنها ستقوم بعمل مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن بمختلف المحافظات للكشف عن الفيروس، وتوفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين مع إنهاء أي قوائم للانتظار، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات و600 مليون جنيه لتوفير الكشف والعلاج للمرضى.