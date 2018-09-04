أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه سيجرى توصيل الصرف الصحي لجميع قرى المحافظة خلال أربع سنوات من الآن، بهدف توفير مناخ صحي وأمن للمواطنين.

وأضاف الزملوط، أنه يجرى حاليا توصيل صرف صحي متكامل يشمل خطوط انحدار ومحطات معالجة لـ 15 قرية بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، بحيث يصل الصرف الصحي لكل قرى المحافظة خلال 4 سنوات، وأن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق النائية والقرى الفقيرة خاصة في مجال تدعيم البنية التحتية لهذه القرى بهدف دفع عجلة التنمية وتوطين السكان.

وأشار الزملوط إلى أن الحكومة تولي المحافظة اهتماما بالغا كونها من المحافظات الحدودية للجمهورية وتسعى لتنميتها وإرساء الأمن والأمان بها في جميع المجالات وتحقيق الاستقرار للمواطنين القاطنين بها.