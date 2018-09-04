أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن ضبط كميات كبيرة من لحوم الكلاب المذبوحة بأحد مطاعم مدينة ملوي بمحافظة المنيا، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقالت وزارة التموين، أنه لم يتم ضبط لحوم كلاب على الإطلاق سواء داخل محافظة المنيا أو أى محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن ما تم ضبطه هو (151) كجم من اللحوم البلدية مذبوحة خارج السلخانة ومنتهية الصلاحية داخل أحد المطاعم، وقد تم تحرير المحضر اللازم للواقعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والصحة ومباحث التموين بمركز ملوي بمحافظة المنيا، لافتة إلى أنه لا صحة مطلقاً لما تم ذكره من ضبط لحوم كلاب مذبوحة بالأسواق والمجازر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وشددت وزارة التموين، على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة للحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة محافظات الجمهورية حرصاً على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.