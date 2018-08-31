قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفي لمدة أسبوعين، حيث كان من المقرر انتهاء الأوكازيون يوم 6-9-2018 ولكن تم المد حتى 21-9-2018 وذلك بهدف عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار المصيلحي، في بيان صحفي اليوم، إلى أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون منذ بدايته في 6-8-2018 حتى الآن ما يقرب من 3000 محل مُشارك.

وأضاف أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون لا بد من الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وموضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

وأكد المصيلحي أن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلا عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.