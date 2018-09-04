قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن نماذج المحاكاة لمجلس النواب، تعد من أهم أدوات بناء الشباب والمواطن المصري بمختلف أعمارهم، مؤكداً أن مصر في حاجة للجهود الصادقة للبناء.

وأشار خلال عقد نموذج لمحاكاة البرلمان لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمقر مجلس الشورى، اليوم، إلى أن: "الأوطان الكبيرة مثل مصر لا تتغير أوضاعها بين عشية و وضحاها ولكن من خلال العمل الدؤوب للحفاظ على سلامة واستقرار الوطن وتدعيم قيم المواطنة".

وقال "الشريف"، إن قاعة مجلس الشورى، سبق وأن شهدت أحداثا تاريخية ساهمت في صياغة تاريخ مصر الحديث، مشيرا إلى اختصاصات البرلمان الدستورية والتشريعية ومناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي وبرنامج الحكومة.

وأكد أن الحوار والمناقشة يستهدف تبادل الرؤى والاستماع لوجهات النظر المختلفة، مؤكدا حرص مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي على رعاية هذه الفعاليات للشباب في إطار منظومة بناء الإنسان المصري للحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ القيم الروحية ومفاهيم المواطنة وعدم التمييز ومنظومة التدريب المهني الشباب لإعدادهم لفرص العمل.

ووجه الشريف حديثه لطلاب المحاكاة، بتأكيده أن احترام الخلاف يعتبر إثراء ثقافي وحضاري وتعزيز للتفكير النقدي والطموح، متابعا: "مصر في حاجة لجهودكم الصادقة لتكون على طريق الإصلاح والتنمية".

يذكر أن نماذج المحاكاة تأتي فى إطار حرص مجلس النواب، في الانفتاح على المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي والتثقيف السياسي لطلبة الجامعات، ودعم مبادرات الدولة لتنمية وتطوير وتعزيز قدرات الشباب، وإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للمشاركة في العمل العام ودمجهم في النشاط المؤسسي، والتدريب على العمل البرلماني بمختلف أنواعه التشريعي والرقابي وكيفية استخدام الأدوات الرقابية وكيفية العمل على إعداد التشريعات.