توجه المهندس ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى سوق العبور لإجراء جولة داخل السوق والوقوف على آخر المستجدات، ولقاء التجار والمترددين على السوق ومعرفة مشكلاتهم ومطالبهم خلال الفترة الراهنة.