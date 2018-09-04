قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من نسخ لكتب اللغة الإنجليزية الجديدة الخاصة بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019، فقد تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، في معرض ردها على مجلس الوزراء، أن كتب النظام الجديد للتعليم لجميع المراحل ما زالت قيد الطباعة حتى الآن، ولم تصل المدارس بعد، مُشددةً على أن النسخ المتداولة لكتب اللغة الإنجليزية الجديدة الخاصة بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019 - 2018، غير صحيحة وغير مطابقة للكتب الأصلية، وتستهدف البلبلة وإثارة الرأي العام حول النظام التعليمي الجديد.