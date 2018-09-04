قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والداجنة والحيوانية، إن مصر تصنف الأولى في إنتاج الأسماك بإفريقيا بإنتاجية 1.8 مليون طن، وتصدر "إستاكوزا" المياه العذبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكمية تصل إلى 30 ألف طن خلال العام الحالي.

وأوضحت، في تصريحات لـ"الوطن" على هامش مؤتمر "تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا بحضور 9 وزراء أفارقة، أنه من خلال التعاون بين الدول الإفريقية سيتم نقل الخبرات والتكنولوجيا لهم، كما يستطيع الصياديون المصريون الصيد داخل المياه الإقليمة للدول الإفريقية المتعاونة.