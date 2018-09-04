بدأت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ دورة تدريبية للأطباء من مقدمي خدمة تنظيم الأسرة لمدة خمسة أيام بثلاث مراكز على مستوى المحافظة تشمل مستشفى المنيا العام وسمالوط المركزي والمركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن هذا التدريب يأتي تنفيذاً لتوجيهات دكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بهدف تحسين الأداء الإكلينيكي للأطباء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن التدريب يضم 12 طبيبا وطبيبة من شباب الأطباء دفعات 2016 - 2017 من كل الإدارات الصحية التسعة بهدف توفير خدمة ذات جودة لكل المنتفعات من أبناء المحافظة والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.