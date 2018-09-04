عرفات يتابع تنفيذ مشروع للسيطرة ومراقبة الوحدات النهرية بطول نهر النيل

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع وفد شركة "فريكوينتز" النمساوية المنفذة لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بحضور الدكتور عبدالعظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، واللواء كريم أبوالخير مستشار الوزارة للنقل النهري.

وناقش الاجتماع ما نفذ من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، كذلك الاطلاع على الخطة الزمنة لتنفيذ مراحل المشروع، وطلب وزير النقل من الشركة المنفذة ضغط الجدول الزمني للانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من 2019، ووعدت الشركة بالتنفيذ، خاصة وأنه مع تنفيذ المشروع يمكن السيطرة ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وضمان مرور الوحدات النهرية بداخل المجرى الملاحي الذي تم تطهيره.

الجدير بالذكر أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل يمول بقرض ميسر بدون فائدة من الجانب النمساوي، وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي هذا النظام في نهر "الدانوب" الذي يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية، وهو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة بمصر، وله مردود على تفعيل النقل النهري.