إغلاق 91 منشأة طبية مخالفة في حملات تفتيشية بالمنيا

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قرارات إغلاق إداري لـ91 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ9 منشآت طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال المرور على 250 منشأة خاصة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات والضوابط الصحية.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

من جانب آخر، حررت المديرية 376 محضر مخالف للاشتراطات الصحية، كما أعدمت 1354 كيلو من المواد الغذائية و57 لتر من المشروبات والسوائل، خلال حملة نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية "المصانعـ الأسواقـ الباعة الجائلين" ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.