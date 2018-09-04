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الليلة.. نائب رئيس "الأعلى للصناعات" يقيم أداء الاقتصاد في "90 دقيقة"

الليلة.. نائب رئيس "الأعلى للصناعات" يقيم أداء الاقتصاد في "90 دقيقة"

إغلاق مستشفى بالمحلة بعد وفاة سيدة أجرت عملية ولادة قيصرية

إغلاق مستشفى بالمحلة بعد وفاة سيدة أجرت عملية ولادة قيصرية

بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير المراسي السياحية بأسيوط

بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير المراسي السياحية بأسيوط

إحالة 14 من العاملين بالقطاعات الخدمية بمركز منفلوط في أسيوط للتحقيق

إحالة 14 من العاملين بالقطاعات الخدمية بمركز منفلوط في أسيوط للتحقيق

"الزراعة" عن محصول الجوافة: مبشر.. ونتابع درجات الإصابة بذبابة الفاكهة

"الزراعة" عن محصول الجوافة: مبشر.. ونتابع درجات الإصابة بذبابة الفاكهة

"زراعة الفيوم": حصد 11819 فدانا من القطن حتى بداية الأسبوع

"زراعة الفيوم": حصد 11819 فدانا من القطن حتى بداية الأسبوع

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بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

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