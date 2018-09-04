بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير المراسي السياحية بأسيوط

أعلن عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير المراسي السياحية التابعة للهيئة بالمحافظة، ورفع كفاءتها لتكون متنزهات لاستقبال أهالي المحافظة طوال أيام الأسبوع، خاصة في الاحتفالات والأعياد والعطلات، مشيراً إلى وجود مرسى أسيوط العام، ومرسى حورس السياحي المجاور لحديقة الفردوس على نهر النيل، وفتحهما للمواطنين بأسعار رمزية.

مشيرا إلى أنه تم عمل حملات نظافة وتجميل شاملة للمراسي، وتم البدء بمرسى حورس على نهر النيل، ومراعاة الاشتراطات البيئية ومنع إلقاء أي مخلفات في نهر النيل وتجهيز المرسى بالإضاءة والأثاث المناسب وتجهيز قاعات الإفراح والاحتفالات.

وأضاف لؤي خالد مصطفى المشرف على مرسى حورس السياحي، أنه تم تطوير المرسى وفق خطة الهيبئة التي يجرى تنفيذها تباعا وتوفير أماكن ومتنزهات للمواطنين وتقديم الخدمات بأسعار رمزية وتزويدها بقاعات الأفراح والاحتفالات لخدمة المواطنين والشباب المقبل على الزواج بأسعار مخفضة.