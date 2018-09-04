استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، اليوم، بمكتبة بمقر البرلمان، منذ قليل، المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وذلك عقب عودة الأخير من المملكة العربية السعودية، لرئاسته بعثة الحج الرسمية.

ومن المقرر أن يلتقي، اليوم، المستشار أحمد سعدالدين، أمين عام مجلس النواب، نظيره البحريني عبدالله بن خلف الدوسري أمين عام مجلس النواب البحريني بمقر المجلس، حيث استقبله سعدالدين، أمس، بمطار القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها أمين عام برلمان البحرين، إلى القاهرة على رأس وفد من الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني، للتعرف على الخبرات المتبادلة بين الأمانتين، وسبل تطوير العلاقات بينهما.