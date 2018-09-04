الراهب المجرد لـ"الوطن": انفصلت عن البابا وليس الكنيسة وسأرفع دعوى ضده

أعلن الراهب المجرد يعقوب المقاري، صحة ما جرى تداوله عبر الصفحات القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصاله عن سلطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال الراهب المجرد، لـ"الوطن"، إن انفصاله عن البابا الذي وصفه بأنه "الأنبا تواضروس"، يأتي بسبب قراراته الأخيرة وتهكماته على الرهبنة، مشيرًا إلى أنه ليس منفصلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأنه ما زال فيها.

وأضاف الراهب، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد البابا تواضروس الثاني، بسبب قراره بتجريده من الرهبنة، واصفًا القرار الصادر بتجريده من الرهبنة بأنه "باطل".

وكانت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس، أصدرت قرارًا بتجريد الراهب وعودته لاسمه العلماني "شنودة وهبة الله" نتيجة التجاوزات التي صدرت عن الراهب، وقيامه بإنشاء الدير دون تكليف قانوني من الكنيسة، وقدم أوراقًا مزيفة في هذا الموضوع، وأنه رغم محاولات النصح والإرشاد ليرجع عن أفعاله المشينة، ورغم زيارات وجلسات متعددة من المطارنة والأساقفة ومن لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة على مدى 4 سنوات ممثلة في: "الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الانبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مكاريوس الاسقف العام، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير ابو مقار الراحل"، إلا أنه استمر في عناده الشديد وتجاوزاته الرهبانية والسلوكية.

وحذرت الكنيسة الأقباط، من التعامل المالي مع هذا الشخص، أو تنظيم زيارات ورحلات للمكان الموجود فيه، أو تقديم أي مساعدات مالية أو عينية قائلة: "هي غير مقبولة أمام الله إذ توضع في يد محروم كنسياً".

وأضافت اللجنة، في بيان لها، بأنها غير مسؤولة عن أي شاب ارتبطوا بهذا المكان طلباً للرهبنة، أو أي تعاملات مالية قام بها الراهب المجرد المالي معه.

ولم يصدر عن الكنيسة القبطية أي رد رسمي حول تلك الأنباء حتى الآن، وحاولت "الوطن"، التواصل مع القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، للحصول على تعليق على ذلك، ولكن لم يجيبا على هاتفيهما.

وقالت مصادر كنسية، إن الكنيسة ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال الراهب المجرد، والموجودين في المكان، وانتحالهم صفات كنسية بدون وجه حق، بعد قرارها الأخير، مشددة على أن الراهب المجرد بأفعاله تلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أن ما يفعله الراهب المجرد يأتي بعد فشل محاولاته للحصول على مكاسب شخصية ومساومته للكنيسة، وطلبه رسامته أسقفًا ورئيسًا على الدير غير المعترف به كنسيًا.