استقبل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع إيومار روبيرتو نوفاسكي نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي بالبرازيل والوفد المرافق له، ومسئولي سفارة البرازيل بمصر ومجموعة من رؤساء الشركات البرازيلية واتحاد منتجي ومصدري الدواجن البرازيلي، لبحث تعزيز مجالات وفرص التعاون المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات، لما لدولة البرازيل من أهمية باعتبارها أحد أهم مصادر الاستيراد لمصر وخاصة في مجال استيراد الدواجن، اللحوم المجمدة، الذرة، كما أن هناك العديد من المنتجات التي سيتم تصديرها للبرازيل من مصر، بما يحقق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين

ومن ناحيته، أشار نائب وزير الزراعة البرازيلي إلى ترحيبه الشديد بالتعاون مع وزارة التموين، مشدداً على الثقة المتبادلة بين الحكومتين واستعدادهم لاستيراد المنتجات المصرية الصناعية وغيرها، لافتا إلى تبني البرازيل توجها نحو ميكنة جميع المستندات والشهادات اللازمة لعمليات التصدير والاستيراد لتقليل الوقت والتكلفة، بما يؤثر إيجابياً على سعر السلعة للمستهلك النهائي، الأمر الذي لاقى ترحيب شديد من وزير التموين المصري، مؤكداً أهمية التحول الإليكتروني في المعاملات التجارية تصديراً واستيراداً، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية التطبيق العملي لذلك بما يرفع كفاءة الآداء ويقلل التكاليف.

ووجه وزير الزراع البرازيلي الدعوة لوزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة بلاده والتعرف عن قرب على مجالات التعاون المختلفة، وخاصة في البرامج الزراعية والحماية الاجتماعية.