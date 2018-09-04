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"مجلس الدولة" يُلزم "الأزهر" بتسجيل رسالة دكتوراة لمدرس بكلية اللغات

"مجلس الدولة" يُلزم "الأزهر" بتسجيل رسالة دكتوراة لمدرس بكلية اللغات

الراهب المجرد لـ"الوطن": انفصلت عن البابا وليس الكنيسة وسأرفع دعوى ضده

الراهب المجرد لـ"الوطن": انفصلت عن البابا وليس الكنيسة وسأرفع دعوى ضده

ضبط صيدلية تزاول نشاطها رغم إلغاء رخصتها في المنيا

ضبط صيدلية تزاول نشاطها رغم إلغاء رخصتها في المنيا

"الاستثمار" تختار فريق عمل مكتب الهيئة العامة بالبحر الأحمر الأفضل

"الاستثمار" تختار فريق عمل مكتب الهيئة العامة بالبحر الأحمر الأفضل

محافظ الفيوم يشدد على الاستخدام الأمثل لإمكانات وأدوات المدارس

"صرف صحي القاهرة": تطهير 22 ألف بالوعة وصيانة 24 نفقا استعدادا للسيول

"صرف صحي القاهرة": تطهير 22 ألف بالوعة وصيانة 24 نفقا استعدادا للسيول

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بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

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