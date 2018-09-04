يستعد الفنان محمود العسيلي، لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "يا ولاد اللذينا" تجمعه بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، الذي أصبح مؤخرا تميمة الحظ في الأعمال الغنائية للفنانين الشباب حيث يستعينون به في أعمالهم ليضيف إليها سحرا ونكهة خاصة مميزة، ولم تكن تلك التجربة الأولى حيث شارك "حمودة" مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب أعمالهم الغنائية، من أبرزها:

1- "مفيش مستحيل":

قدمها مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا، كلمات أمير طعيمة وألحان حسن الشافعي، جرى إطلاقها عام 2013، وحققت نسب مشاهدة وصلت إلى 4.5 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للأغنية على "يوتيوب".

2- "غريب في بلاد غريبة":

قدمها مع فرقة "كايروكي" في عام 2014، ضمن ألبوم أصدرته الفرقة بعنوان "السكة شمال"، وحققت الأغنية مشاهدات تجاوزت الـ 4 ملايين مشاهدة.

3- "الحب ولع في الدرة":

تعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "الباب يفوت أمل"، قدمها مع الفنانة سالي خليل في أبريل 2016، كلمات وألحان عزيز الشافعي، حققت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة بالإضافة إلى 3.5 مليون مشاهدة عبر القنانة الرسمية للفنانة سالي خليل.

4- "أسلوب الحياة":

تعاون فيها مع الفنانة دنيا سمير غانم ضمن أحداث مسلسل "نيللي وشريهان"، جرى إطلاقها عام 2016، من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال، حققت نسب مشاهدات وصلت إلى 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على "يوتيوب".

5- "يا صيف يا صيف":

برغم أنها جاءت ضمن حملة دعاية لإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، إلا أن الأغنية التي يقدمها عبد الباسط حمودة وأكرم حسني حققت نجاحا كبيرا، حيث وصلت نسب مشاهداتها إلى 22 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة على "يوتيوب".