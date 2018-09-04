بدأت قافلة الأزهر الدعوية والإغاثية الموفدة إلى مدينة "العريش" بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمالها بمقر جمعية الشهداء بمدينة العريش.

وألقى أعضاء القافلة من علماء ووعاظ مجمع البحوث الإسلامية، بإلقاء محاضرة دعوية على أهالي وأسر الشهداء بسيناء، أكدوا خلالها وقوف الأزهر وإمامه الدكتور أحمد الطيب، بجانب أهالي سيناء، وحرصه على نشر الوعي بصحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمنهم واستقرارهم، من خلال القوافل الدعوية لعلماء الأزهر الشريف، بالاضافة إلى تقديم جميع المساعدات الطبية والغذائية والكسائية، للتخفيف من معاناة المرضى والمحتاجين.

وعقب المحاضرة، شارك أعضاء القافلة من بيت الزكاة والصدقات المصري وزارة الشباب والرياضة، بتوزيع مساعدات غذائية وكسائية على عدد من الأسر الفقيرة.

ويشارك في القافلة، التي يستمر عملها لمدة أسبوع، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وبيت الزكاة والصداقات المصري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء.

وتنظم القافلة برنامجًا تدريبيا لعدد 75 شابا وفتاة من أبناء شمال سيناء بعنوان "الوسطية منهج حياة" يناقش عددًا من القضايا الفكرية والمعاصرة، وتوعية الشباب بمخاطر الأفكار الإرهابية، وما تمثله من خطر على الأوطان والمجتمعات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.