رحل اليوم الفنان والمصور الفوتوغرافي خالد التلمساني عن عمر يناهز 53 عاما، إثر حادث تصادم بشع في مدينة أبورديس التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حيث كان برفقة أبناءه الأربعة الذين تعرضوا لإصابات متفرقة، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- من مواليد عام 1966، في مصر الجديدة، ولد لعائلة فنية، والده هو المخرج عبد القادر التلمساني، وأعمامه كامل وحسن التلمساني، وابن عم المخرج ومدير التصوير طارق التلمساني، أما شقيقته الكاتبة الروائية مي التلمساني.

- دخل مجال السينما فى منتصف الثمنينيات عمل في عدة مواقع كمساعد مخرج، مساعد مصور بالإضافة إلى مساعد إنتاج، قبل أن يستقر على العمل كمصور فوتوغرافي في 1990 بفيلم "سيدة القاهرة" للفنانة يسرا.

- عمل مع مجموعة هامة من المخرجين، وصور فوتوغرافيا لـ 35 فيلما من بينهم "البحث عن سيد مرزوق"، "المواطن مصري"، "الراعى والنساء"، "عرق البلح" و"أيام السادات"، وآخر الأعمال لتى شارك بها فيلم "سعيكم مشكور يا برو" ومسلسل "جبل الحلال" للمخرج عادل أديب.

- اتجه للكتابة وأصدر مجموعة من الأعمال منها روايات بالعامية المصرية بعنوان "واحد مصري وصلحه"، "الحفرة".