قال الباحث السياسي عمرو عمار، إن طريق الحرير يحل عددا من المشاكل الاستراتيجية للصين.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن الصين لديها فائض من الناتج المحلي والطاقة الإنتاجية ويعجز السوق المحلي الصيني عن استهلاكها، وتشبعت الأسواق العالمية بالمنتوجات الصينية لذلك فهي تحتاج إلى فتح أسواق جديدة، وطريق الحرير سيوفر لها ذلك.

وتابع أن الصين جائعة للموارد الطبيعية والثروات المعدنية وتنشئ ممرات برية لتصبح بديلا عن الطرق البحرية التي تسيطر عليها أمريكا.

وأشار إلى أن المشروعات الهائلة لتشييد الطرق والكباري بمصر ترتبط بمشروع طريق الحرير الذي تنشئه الصين.