التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، رؤساء النقابات المهنية بقطاعات الوطنية للإعلام، لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام.

واستمع رئيس الهيئة لما عرضه السادة رؤساء النقابات من بعض المشاكل الخاصة بالعاملين وكيفية إيجاد الحلول لها، كالرعاية الطبية وتطوير الخدمات بها والعاملين، الذين جرى نقلهم لقطاعات الوطنية للإعلام من شركة صوت القاهرة وتوفيق أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأكد حسين زين، أنه سيبذل كل الجهد للعمل على تذليل المعوقات لحل تلك المشكلات.