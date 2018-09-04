أكد ستيفان دى ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية يمثل نقطة مهمة فى إطار عملية سياسية ذات مصداقية لحل الأزمة، مشيراً إلى أنه دعا لاجتماع فى 14 سبتمبر الجارى مع فرنسا والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر وبمشاركة الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية لمناقشة اللجنة الدستورية السورية. وقال المبعوث الأممى إن ما يحدث فى إدلب لن يثنينا عن تنظيم اللقاء لاختيار أعضاء اللجنة الدستورية فى 11 سبتمبر، والمشاورات ستكون فى 14 من الشهر نفسه.

من جانبها تجاهلت روسيا تحذيرات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من التهور فى تحرير إدلب، آخر معاقل الميليشيات المسلحة والإرهابيين، وبدأت اليوم فى قصف المدينة رداً على تحذيرات ترامب للرئيس السورى بشار الأسد من عمليات عسكرية متهورة فى المدينة. وحذر «البنتاجون» من العملية العسكرية المرتقبة فى إدلب، وأوصى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد بـ«عمليات محدودة ودقيقة» ضد المسلحين هناك.

روسيا تتجاهل تحذيرات «ترامب» وتقصف إدلب

ميدانياً، وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة فجر اليوم إلى ولاية «كليس» المحاذية للحدود مع سوريا، وأكدت مصادر سورية تجدّد الاشتباكات العنيفة بين فصائل مدعومة من تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين، فيما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية روسية استأنفت اليوم قصف إدلب، التى تسيطر عليها الميليشيات المسلحة بعد توقف للتصعيد استمر 22 يوماً.

وعراقياً، دعا إياد علاوى، اليوم، إلى حوار عاجل بين الأطراف، لتشكيل الحكومة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم مهاجمة أهداف عراقية بعد أنباء عن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى العراق.