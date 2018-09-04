قال السفير علي الحفني، سفير مصر الأسبق في الصين، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأسيوية، إن الشركات الأمريكية تصرخ لأن فرض عقوبات اقتصادية على الصين سيؤثر عليها، لأنها ستتأذى كذلك من دفع الضرائب، بسبب الحرب الاقتصادية في ظل إدارة ترامب.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة في عدد من القطاعات، ومرشحة بأن تكون أول قوة اقتصادية لأن ناتجها القومي مرشح لتجاوز أمريكا في عدد قليل من الأعوام، وهي مهتمة بفرض نفوذها بالمنفعة المشتركة، وليس بالقوة العسكرية.