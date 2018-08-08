قالت الصين إن التعاون التجاري مع إيران لا ينتهك أي قرار لمجلس الأمن، كما أعلنت بكين أنها تعارض أي عقوبات أحادية الجانب على طهران، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.