ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار في 4 منازل بأسوان

تمكن رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان بقيادة المقدم حسام الدين محمد علي، من ضبط 4 منازل بهما آثار حفر وتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون وذلك في حملة أمنية مكبرة.

وضمت الحملة كلا من "الرائد عمر جمال رئيس مباحث الآثار بإدفو، وبإشراف العقيد خالد العيسوي مفتش مباحث الآثار بأسوان، وبمشاركة حمد الإدريسي مسؤول الضبطيات الأثرية بإدفو، ومحمد صابر مفتش آثار"، حيث جرى مداهمة منزل بناحية قرية الطوناب، ومنزل آخر ناحية قرية النزل، ومنزلين خلف معبد إدفو، وجرى ضبط 4 حفر بأعماق وأقطار مختلفة، وتحريز الأدوات المستخدمة.