اشتكى عدد من المتقدمين لمعاش "تكافل وكرامة" في محافظة دمياط، استبعادهم بدعوى "عدم أحقيتهم الحصول على المعاش" على حد قولهم، مشيرين لاستبعادهم رغم أحقيتهم صرف المعاش علي حد قولهم بدلا من صرفه لعدد من غير المستحقين مطالبين بالتحقيق في تلك الواقعة .

يقول توفيق أبو عطية، 38 عامًا، "قشرجي"، مقيم بقرية الخياطة لـ"الوطن" فوجئت باستبعادي وعدم صرف المعاش رغم حصولي على الفيزا، مؤكدًا "أعاني من ظروف صحية وتقدمت زوجتي قبل أشهر لصرف معاش (تكافل وكرامة) حيث قلة دخلي ورغم أن الشروط مستوفاة ولا أمتلك أراضي إلا أنني فوجئت بوقف صرف المعاش على الرغم من صرف المعاش لأشخاص من ملاك العقارات ولديهم سيارات مما يعني عدم انطباق الشروط عليهم وعليه تقدمت بشكوى للمحافظ وحسام عبد الغفار ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي للتحقيق وحصلت على وعود بإعادة الفحص دون جديد".

ويلتقط حسن أبو سمرة، 58 عامًا، بائع دواجن، طرف الحديث قائلا "قدمت على المعاش قبل 4 أشهر وفوجئت باستبعادي بحجة ملكيتي لمحل دواجن رغم أن المحل غرفة تحت سلم العقار الذي أقطن فيه وأنا أب مسؤول عن ولد وبنت في مراحل التعليم المختلفة وأنفق أيضا على بنات شقيقتي المطلقة اللاتي لازالن في مراحل التعليم المختلفة كما أعول أمي العجوز وهو ما يعني حاجتي لصرف المعاش خاصة وأنا أعول 3 أسر".

ومن جانبه يقول حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط، لـ"الوطن": "لا يتم صرف المعاش إلا بعد إجراء كافة الأبحاث اللازمة وحال صرف معاش لشخص تبين فيما بعد عدم أحقيته صرف المعاش يتم وقفه وإلزامه بسداد كل ما تم صرفه لصالحه ووقف عمل الفيزا وحال استبعاد شخص وتبين بعد شكواه أحقيته يتم صرف المعاش له".