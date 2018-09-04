قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تتدخل في ضبط الأسواق بأكثر من آلية.

وأضاف كمال، خلال برنامج "حديث المساء" على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الآلية الأولى تتعلق بالإتاحة وزيادة المعروض من السلع، "ودا بيتم من خلال جهتين تابعتين للوزارة وهما هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية".

ولفت إلى أن الآلية الثانية عبارة عن تدخل مجموعة من النوافذ المتنقلة في المناطق التي تشهد تكدسات شعبية، وهناك 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، والآلية الثالثة عبارة عن الرقابة عبر مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، على رأسها جهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة والتوزيع وقطاع التجارة الداخلية بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية، الذين ينفذون حملات تفتيش على الأسواق ويتم ضبط حالات الاحتكار أو زيادة الأسعار وتتخذ الوزارة خلالها الخطوات القانونية.