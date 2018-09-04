قتل شاب بالسويس، في العقد الثالث من العمر، بطعنات نافذة بالصدر والبطن، إثر مشاجرة نشبت مع أصهار شقيقه بمنطقة كفر كامل السكنية بحي الأربعين بالسويس، وأصيب شقيقه بعدة طعنات.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بمقتل "عثمان أحمد حمد" 30 عامًا، بطعنات نافذة، وأصيب شقيقه "محمد" بطعنات نافذة، وتم نقله إلى مستشفى السويس العام، في حالة خطرة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة، عدد من قيادات الأمنية بمدرية الأمن، وقسم شرطة الأربعين.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية، أن المعركة نشبت بين القتيل وأصهار شقيقه المصاب، بسبب خلافات بينهم.

وقررت النيابة العامة بالسويس، عرض جثة القتيل على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث بالمديرية، لتحديد المتهمين بالقضية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.