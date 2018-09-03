أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس بالقضية رقم 757 جنح السويس لسنة 2018 عن استيلاء شاب 28 عاما، على 12 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف الأموال في توريدات الأدوات الكهربائية وبناء الوحدات السكنية الجديدة بسعر التكلفة.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية المقدمة للنيابة العامة صحة الاتهامات الموجهة للمتهم بالنصب على المواطنين بالسويس، مؤكدة أن المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم جمعها خلال عام كامل من الضحايا.

واستمعت النيابة العامة لاقوال 12 من الضحايا من بينهم تجار بالسويس وأطباء ومهندسين، والذين أكدوا جميعا أنهم وثقوا في الشاب المتهم "عبدالكريم. م. ب " الذي نصب عليهم بسبب أنه نجل شخصية معروفة بالمحافظة وأن عائلته معروفة وموجودة بمراكز وظيفية بعدد من الشركات.

وكشف الضحايا أن المبالغ المالية التي جمعها الشاب وصلت إلى 12 مليون جنيه خلال عام كامل، وأنه عقب جمع الأموال من العديد من الضحايا هرب من محافظة السويس.

وقال علي فضل، مهندس بالسويس، إن الشاب النصاب حصل منه على مبلغ مليون جنيه تحت مزاعم توظيف الأموال في توريدات الأدوات الكهربائية واستيرادها من الخارج وأنه في البداية حصلت على أرباح 20 ألف جنية ثم هرب ولم أستطع الوصول إليه.

وأضاف علي فضل، فوجئت أن المتهم نصب على أشخاص آخرين بالسويس من بينهم مهندسين وأطباء بنفس الطريقة التي نصب عليا بها، معتمدا على سمعة عائلته في المحافظة، خاصة أن من بين أفراد عائلته أشخاص لهم مكانه مميزة.