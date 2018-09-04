قال سامح عبدالمنعم، الخبير السياحي، إن موسم السياحة الصيفي كان مقبولا هذا العام إلى حد كبير، وذلك للزيادة الكبيرة في أعداد السائحيين الأجانب.

وأضاف "الخبير السياحي" في تصريح خاص لـ"لوطن"، أنه كان من المتوقع زيادة نسبة المشاركة الكبيرة للسياحة الداخلية في إشغالات الفنادق هذا العام، وذلك لارتفاع أسعار الفنادق الأخرى بالدول السياحية وامتلاء فنادقها.

وأشار إلى الجهد المبذول من القطاع الخاص وأصحاب الفنادق من أجل تشغيل فنادقهم، معتقدا أنه على الرغم من ذلك فإن القطاع الحكومي لم يتخذ السياحة ضمن أولوياته حتى الآن، ربما لتغير الخطة الاقتصادية والاعتماد على موارد أخرى أو ربما لأسباب أخرى.

وأوضح سامح عبدالمنعم، أنه لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مدير عام شركة "توماس كوك" العالمية في أزمة الساحين البريطانيين، من أجل إيجاد صيغة تفاهم والتعهد بالشفافية في التحقيقات وإبراز النتائج في أسرع وقت يدل على أن هناك حرص رئيس الحكومة على السياحة وإبراز مصر في صورة جيدة أمام العالم، متسائلا ماذا لو لم يتدخل رئيس الوزراء في تلك الأزمة؟، وهل من المعقول أن يتدخل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية فى كل مشكلة صغيرة كانت أم كبيرة من أجل حلها.

وتابع لماذا لم يكن هناك بيان واضح وصريح منذ اللحظة الأولى من قبل المتحدث الرسمي لوزارة السياحه للرد على الشركة بأن الأمر قيد التحقيقات وأنه لا داعي للتعجل في إصدار الأحكام وعمل دعاية سلبية تضر بسمعة مصر السياحية وهذا غير مقبول طالما تعهدت الحكومة المصرية بإظهار الحقائق، مشيرًا إلى أن دور المتحدث الإعلامي لوزارة السياحة مهم حتى لا يضطر وزير أو محافظ إلى الاجتهاد في محاولة إيجاد تبريرات قد تضر أكثر مما تنفع.

وأشار الخبير السياحي، إلى أننا نحتاج إلى تغيير النهج والتفكير خارج الصندوق والتعامل مع المواقف بجدية بعيد عن الروتين حتى نعطي مصداقية دائما للسائح.

وتوفي سائح إنجليزي الجنسية يدعى جيمس كوبر يبلغ من العمر 69 عامًا، في أحد فنادق الغردقة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب- بحسب تقرير الطب الشرعي- وبعدها نقلت زوجته سوزان كوبر (64 عامًا)، إلى مستشفى الأصيل في حالة إغماء، وتم عمل إنعاش قلبي لها لمدة 30 دقيقة، إلا أنها فارقت الحياة بسبب توقف الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، وإثر ذلك، أعلنت مجموعة "توماس كوك" البريطانية، سحب عملائها من الفندق، مؤكدة على "تواصل التعامل مع الفندق ودعم السلطات المصرية في تحقيقاتها".