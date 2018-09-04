قاد اللواء مصطفي شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، اليوم، حملة مكبرة بمنطقة قسم الهرم وبولاق الدكرور لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات المرورية كافة، وضبط المحكوم عليهم غيابيًا والهاربين من الأحكام، والمشتبه فيهم بدوائر القسمين وإعادة الانضباط بالشارع المصري.

وأثناء الحملة تمكن ضباط إدارة البحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد أسامة عبدالفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة (ترامادول + ستروكس) وبعض المبالغ المالية الناتجة عن بيع المواد المخدرة، والتحفظ عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.