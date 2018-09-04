قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الصين ترى أن مصر مفتاح قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنها أسست شراكة مع أغلب دول القارة في الناحية الاقتصادية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الصين ستسعى إلى زيادة تواجدها السياسي في مختلف مناطق العالم، مشيرًا إلى أن منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا تعتبران من أبرز أولويات بكين.

وتابع، أن الصين عينت مبعوثا للسلام في منطقة الشرق الأوسط حتى تدخل عملية السلام بجوار كل من روسيا وأمريكا، لافتًا إلى أن تنامي الدور الصيني سيحدث التوازن في المنظومة الدولية التي وصفها بالمختلة.