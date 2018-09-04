قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة قررت صرف أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر الجاري، أي قبل بدء العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ في 22 سبتمبر الجاري في جميع الصفوف الدراسية.

وأضاف معيط، خلال لقاء مع برنامج "بنكنوت"، على راديو "نغم إف إم"، إن المواطن المصري سوف يبدأ فى حصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمزيد من فرص العمل، والنمو الاقتصادي، وتحسن في مستوى معيشته.

وأشار إلى أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالي الجاري 2018 – 2019.