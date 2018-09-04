سيطرت مديرية أمن القليوبية، اليوم، على أحداث دامية وقعت بالخانكة، بسبب وجود ثأر بين عائلتين، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد عائلة، واحتراق شونة ملك الثانية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة، من إدارة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة وحريق في إحدى شون الزلط والرمل بناحية القلج بدائرة المركز.

وانتقلت قوات المديرية، برئاسة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتبين قيام كل من "عادل.ر" 40 عامًا، صاحب شونة زلط ورمل، وشقيقه "أحمد.ر" 37 عامًا، بإطلاق أعيرة نارية نحو "هاني.ع" 42 عامًا، عامل، نتج عنها إصابته بطلق ناري خرطوش، مما أدى لوفاته في الحال، وذلك بدافع الثأر لسابقة قتل المجني عليه منذ 8 سنوات، شقيق المتهمين "سعيد.ر" بسبب خلافات بين الطرفين على قطعة أرض بذات الناحية.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول بواقعة قتل المجني عليه لذات السبب، وضبط بإرشاده عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

كما تمكن العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط شخصين من عائلة المجني عليه وهما "محمد.ع" 25 عامًا، سائق توك توك، و"محمد.ح" 21 عامًا، ميكانيكي، لإلقائهما زجاجات مولوتوف داخل شونة لتشوين الزلط والرمل، ملك المتهمين الأول والثاني، انتقامًا منهما لقتلهما المجني عليه.

وتم نقل جثة المجني عليه لمشرحة مستشفى بنها العام، عقب معاينة النيابة، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة، وتم التنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14659 جنح مركز الخانكة لسنة 2018م، وجاري العرض على النيابة العامة.