أصيب عاملان دليفري، أمس، بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب، وضبط بحوزة الثاني سلاح أبيض "كتر".

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف ذكي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بوجود مشاجرة ومصاب، نهاية شارع المشير أسفل كوبري سيدي جابر، دائرة القسم، شرق الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كلًا من، طرف أول، "م. ع. ع"، 20 سنة، عامل، توصيل طلبات بمطعم طعم البيوت، مقيم 19 شارع عبد العال، منطقة عزبة سعد، دائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بعضلة وأوتار اليد اليسرى وجرح قطعي بالوجه من الجانب الأيسر.

وطرف ثان، "م. ع. م"، 32 سنة، عامل، توصيل طلبات بمطعم كوك دور، مقيم 25 شارع عبد العال، منطقة عزبة سعد، دائرة القسم مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب، مما أدي لحدوث إصابتهما المنوه عنها.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر، من ضبط طرفي المشاجرة وضبط بحوزة الثاني سلاح أبيض "كتر"، نقل المصاب الأول لمستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة.