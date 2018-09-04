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"التعليم" تنفي عدم توزيع التابلت في الفصل الدراسي الأول

"التعليم" تنفي عدم توزيع التابلت في الفصل الدراسي الأول

مدرب محمد صلاح: "كنا بنصلي الفجر مع بعض ونبدأ التدريب لوحدنا"

مدرب محمد صلاح: "كنا بنصلي الفجر مع بعض ونبدأ التدريب لوحدنا"

"الغرف التجارية": خصم 50% على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور

"الغرف التجارية": خصم 50% على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور

خبير: إنتاج الكهرباء والغاز في مصر أرخص من الصين

خبير: إنتاج الكهرباء والغاز في مصر أرخص من الصين

خبير: الاتفاقيات التي وقعها السيسي مع الصين ستوفر 10 آلاف فرصة عمل

خبير: الاتفاقيات التي وقعها السيسي مع الصين ستوفر 10 آلاف فرصة عمل

نقيب الفلاحين: تعرض كميات كبيرة من المانجو للتلف سببه ارتفاع الأسعار

نقيب الفلاحين: تعرض كميات كبيرة من المانجو للتلف سببه ارتفاع الأسعار

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"الأرصاد": احتمالية سقوط أمطار غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

"الأرصاد": احتمالية سقوط أمطار غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

قانونيون يوضحون عقوبة المتهم في واقعة "سيمون بوليفار": تصل إلى الإعدام

قانونيون يوضحون عقوبة المتهم في واقعة "سيمون بوليفار": تصل إلى الإعدام

بالصور| جولة في "عروس آسيا الوسطى" قبل زيارة السيسي لها

بالصور| جولة في "عروس آسيا الوسطى" قبل زيارة السيسي لها

"صاحب السعادة".. ممرض يستقبل الأطفال بالغناء: العلاج النفسي أهم

"صاحب السعادة".. ممرض يستقبل الأطفال بالغناء: العلاج النفسي أهم

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

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