استجابت إدارة قناة "LTC" للقرار الصادر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن غلق القناة لمدة أسبوعين، بسبب ارتكاب مخالفات إعلامية.

ونوهت القناة عبر شاشتها، قبل قليل، عن غلق القناة بعد ساعات، حيث قالت: "ببالغ الحزن والأسى ننوه عناية مشاهدي قناة LTC، بأنه سيتم غلق الفتاة اعتبارا من الغد، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للإعلام، قرار رقم (50) الصادر بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، والمتضمن غلق القناة لمدة أسبوعين، وهو ما اعتبرته إدارة "LTC" والعاملين بها "يوم أسود في تاريخ الصحافة والإعلام المصري، ومخالفا للدستور والقانون".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارًا بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين، مساء الإثنين، حيث عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي ولجنة الإعلام الرياضي برئاسة فهمي عمر اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة، وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية.

وكانت مالكة القناة قدّمت منذ أيام هديتين على الهواء مباشرة عبر برنامج "كورة بلدنا"، لكل من مرتضى منصور، وأحمد الشريف مقدّم برنامج "ملعب الشريف" سابقًا على شاشة "ltc"، حيث كانت الهدية عبارة عن "طَرْحة" حمراء اللون.