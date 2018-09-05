استنكر البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، اتهامات موجهة له بعدم اختصاصه بالدفاع عن أصحاب المعاشات، قائلا: "من يدعون ذلك لا يريدون لأصحاب المعاشات أن يحصلوا على حقوقهم".

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن تخاطبه بصفته رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وأي شيء يُقال غير ذلك لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت في طعونها أن رافع الدعوى وهو البدري فرغلي ليس له صفة قانونية كرئيس لاتحاد نقابة المعاشات، وأن الاتحاد ليس له صفة قانونية وليس معترفا به كهجة تحمل اسم 9 ملايين صاحب معاش، ولكن هذا غير منطقي.

وخاطب "فرغلي" أصحاب المعاشات المقدرين بـ98 مليون مواطن، قائلا: "لا تيأسوا ولا تجعلوا اليأس يدب فينا لأننا نتحمل أعباء كثيرة، بسبب تعنت الوزيرة ولكننا في النهاية سنكون منتصرين بإذن الله".