صاحبة مبادرة شرطية مصرية: "عاوزة أدخل كلية الشرطة وأشارك في المداهمات"

قالت كلارا ميلاد، مؤسسة مبادرة شرطية مصرية، "حلمي دخول كلية الشرطة من وأنا عمري 15 سنة، وفيه بنات كثيرة حلمها الانضمام لكلية الشرطة".

وروت، في حوارها مع الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر فضائية "اليوم" قصة سرقة والدها على يد لصين قائلة: "بابا كان طالع من البنك وكان معاه 200 الف جنيه، وقام لصان بسرقته".

وأضافت أنها ساهمت في دعم والدها، "لأني ماعنديش أغلى من بابا"، وفرغت كاميرات مراقبة الشوارع وحصلت على صور اللصين، وتم تسليمها للقسم.

وشددت كلارا على أنها "استدرجتهم عبر الإنترنت في ظل تتبع الشرطة لما يحدث، وتم القبض عليهم، والحصول على المبلغ المسروق بالكامل".

وطالبت كلارا بمساهمة الفتيات في المداهمات والعمليات الكبرى مثل الشرطة.

وتابعت: "فى النهاية ساعدنى اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية وقتها، بعد ما كلمته وعرضت عليه اللى وصلتله، وفى ظرف يومين قدر يوصل للاثنين المجرمين وكافئني على شجاعتي بهدايا كتير".

وكشف أنها جلست مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، منذ 3 أيام، ووعدها بوصول مبادرتها لوزارة الداخلية ومجلس الوزراء.