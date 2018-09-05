ألفت عمر تتلقى العزاء في والدتها بـ"الحامدية الشاذلية".. اليوم

تتلقى الفنانة ألفت عمر العزاء في والدتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكانت والدة الفنانة، قد وافتها المنية، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث وارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة.