أكد محمد المرشدي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الاتحاد يرفض اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا منذ توقيعها ولا يوجد تكافؤ بالاتفاقية بين كل الأطراف.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الأربعاء، أن العداء التركي لمصر واضح منذ سنوات كثيرة مضت وتركيا استغلت اتفاقيات مصر مع الاتحاد الأوروبي لصالحها.

وتابع نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن الاتفاقية تسمح للصناعات التركية أن تدخل الأسواق المصرية دون جمارك، وهو ما يؤثر سلبا على المنتج المحلي.

ولفت المرشدي إلى أن الجمارك في ميناء الإسكندرية أوقفت شحنة تحتوي على 40 مليون سيجارة مسرطنة من تركيا لمصر بنية الإضرار بالشباب المصري، حسب تعبيره.