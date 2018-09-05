شركة عالمية "ترفه" موظفيها: اختر مواعيد العمل وعدد ساعات "الشيفت"

أطلقت إحدى الشركات العالمية نظاما جديدا للعمل داخلها يسمح للموظفين باختيار أوقات العمل، التي تناسبهم وعدد ساعات الدوام.

قررت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" العالمية للمحاسبة، إطلاق هذا النظام الجديد، استجابة منها لفكرة العمل بمرونة والتخلي عن أنماط العمل التقليدية.

ونقلت "عكاظ" السعودية عن صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن هناك دراسة أجرتها الشركة، توصلت إلى أن ما يقرب من نصف المشاركين فيها 46% من 2000 شخص، قالوا إن العمل المرن وثقافة التوازن الجيد بين العمل والحياة، هو العامل الأكثر أهمية عند اختيار الوظيفة.

وتعتقد الشركة أن النظام الجديد، الذي يحمل اسم ساعات العمل المرنة، سيمنح الموظفين خيار العمل دون أن يكونوا مرتبطين بعقد متفرغ وساعات عمل قياسية، ووضعت شرطا هو قضاء الموظف مع صاحب العمل 26 أسبوعا على الأقل.