أجرت إحدى كبرى شركات السياحة العالمية مع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، لقاء تناول سبل عودة السياحة الروسية لنشرها بإصداراتها الإعلامية وتوزيعها داخل وخارج مصر.

جاء ذلك تعزيزًا للجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي بالبحر الأحمر بزيادة أعداد السائحين من مختلف الجنسيات وعودة السياحة الروسية للمحافظة مرة أخرى.

وتناول الحوار دور المحافظة في جذب السائحين والمشروعات التي جرت لتعزيز ذلك، والإمكانيات المضافة لاستقبال المزيد من السائحين والخطوات التي سيجرى اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتقديمه للسائحين ودور شركات السياحة في دعم هذه الجهود ومدى ارتباط السائح الروسي بالبحر الأحمر.

وتحدث المحافظ عن قوة العلاقات بين البلدين وارتباط السائح الروسي بالبحر الأحمر خاصة، وكانت هنالك مساعٍ لعودة السياحة الروسية وتقوية العلاقات بين البلدين، حيث توجت هذه المحاولات بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين، خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدًا أن للبحر الأحمر مكانة كبيرة لدى السائح الروسي حيث يوجد أكبر عدد من الجالية الروسية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تطوير المحافظة من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية، ورفع شبكة الطرق، وزيادة القدرة الكهربائية، وإنشاء منشآت سياحية جديدة وتنفيذ خطة متكاملة للتجميل بالغردقة.

لفت عبد الله إلى تمتع المحافظة بكافة المقومات من مطارات وموانئ، بالإضافة إلى الطقس المشمس صيفًا وشتاءًا والجبال والشعاب المرجانية والمناظر الخلابة التي حباها الله تعالى للمحافظة والتي تؤهلها لتحتل المراكز الأولى بين المدن السياحية العالمية.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، في بيان، اليوم، عن استعداد المحافظة لخلق نشاط سياحي جديد وهي "سياحة الجزر" والتي لم يجرى تنشيطها مسبقًا بالرغم من اعتماد دول على هذا النوع من السياحة، و"نحن الآن بصدد تأسيس شركة ومكتب استشاري عالمي لدراسة الحساسية البيئية لكل جزيرة وتحدي أنواع الأنشطة السياحية لكل منها الحفاظ عليها للأجيال المقبلة"، موجهًا بضرورة استعداد الشركات السياحية للتنسيق مع المنشآت في حال عودة السياحة الروسية مرة أخرى.