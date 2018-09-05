يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 5 سبتمبر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة أحيانًا.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 35 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: