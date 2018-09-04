تساقطت أمطار خفيفة على مدينة أسوان، قبل قليل، بالتزامن مع العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة مساء اليوم، وأثرت على حركة الرؤية، وأعلنت المحافظة استعدادها لاستقبال أي طوارئ، خاصة مع ظل تحذيرات الأرصاد الجوية باحتمالية تساقط أمطار غزيرة على جنوب الصعيد.

وكانت مدينة أسوان شهدت مساء اليوم، عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المدينة، وأثرت على الرؤية في الطرق والشوارع الرئيسية، وتم إغلاق طريقي "أسوان- القاهرة" الصحراوي الغربي ، و"أسوان - أبو سمبل" الجنوبي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الحالة الجوية المتوقعة بتقلبات الطقس، وعلى قائدي السيارات بالطرق الصحراوية والسريعة توخي الحذر أثناء القيادة.

وتوقفت حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية "فنادق عائمة" ما بين "أسوان – الأقصر" لحين انتهاء العاصفة الترابية ووضوح الرؤية.