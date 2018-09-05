كشفت مرسيدس- بنز النقاب عن سيارتها الكهربائية متعددة الأغراض (SUV) التي انتظرها الكثيرون، في إشارة إلى بداية هجوم ألماني ضد هيمنة تسلا على السوق المتنامية للسيارات الكهربائية المتميزة.

وذكر موقع "يورونيوز" أن السيارة SUV تعد أول طراز للإنتاج تحت العلامة التجارية الفرعية مرسيدس EQ، وتدافع سيارات مرسيدس و BMW وفولكس فاغن أوديسي وبورش، التي تملكها شركة دايملر، عن مشروع كاليفورنا الذي تبلغ تكلفته 52 مليار دولار، مع جهود الدعاية المبكرة التي تحاكي هالة صناعة التكنولوجيا فيها.

وقال وجيه حسينلي المحلل في مجال صناعة السيارات في شركة آي إتش إس ماركيت، لرويترز: "في الوقت الذي تمتلك فيه تسلا الآن قبولاً قوياً على السوق الكهربائية الفاخرة، فإنني لا أعتقد أن هذا سيكون هو الحال بعد وصول العروض الممتازة الألمانية".

وأشار المحلل إلى أن "تسلا ليس لديها منافسة على الإطلاق، لكن هذا سيتغير من عام 2019 فصاعداً".