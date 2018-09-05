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"عمليات المرور": عاصفة ترابية وراء إغلاق طريقين بأسوان

"عمليات المرور": عاصفة ترابية وراء إغلاق طريقين بأسوان

"التخطيط" تطلق حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" في محافظة الإسماعيلية

"التخطيط" تطلق حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" في محافظة الإسماعيلية

حبس مفتش تموين نصب على 4 أشخاص في 16 ألف جنيه بسوهاج

حبس مفتش تموين نصب على 4 أشخاص في 16 ألف جنيه بسوهاج

حبس عامل قتل طالبا وأصاب آخر أثناء إطلاق نار في عرس بسوهاج

حبس عامل قتل طالبا وأصاب آخر أثناء إطلاق نار في عرس بسوهاج

بث مباشر| مراسم استقبال السيسي بالقصر الجمهوري في أوزباكستان

بث مباشر| مراسم استقبال السيسي بالقصر الجمهوري في أوزباكستان

رئيس "السكك الحديد" عن تكدس الركاب على عربات القطار: "فوتوشوب"

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بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

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