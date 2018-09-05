"التخطيط" تطلق حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" في محافظة الإسماعيلية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالأمس، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بمحافظة الإسماعيلية والتى تستمر لمدة 3 أيام، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظة.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقام حملة "ابدأ مستقبلك" علي أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الإعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، وذلك لينعكس الفكر الريادي على الطلاب في المدارس ولإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر، يأتي ذلك في إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.

وأكدت السعيد على أن مشروع رواد 2030 تم إنشائه إيمانًا بالدور الذي يلعبه الشباب في شتي النواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلًا لدور الوزارة في العمل على تمكين الشباب، عبر تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

ومن جانبها قالت غادة خليل، مديرة المكتب الفنى لوزارة التخطيط ومديرة مشروع رواد 2030، إن حملة التوعية تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط علي دعم دور ريادة الأعمال، والعمل علي إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب علي القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

وأضافت أن الوزارة تسعي إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم علي الابتكار، وتلقي أفكارهم بالإضافة إلى دعم تلك الأفكار والمشروعات الصغيرة والعمل علي تسويقها.

يُذكر أنه تم إطلاق أولى الحملات التوعوية "ابدأ مستقبلك" من محافظة الأقصر، بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.