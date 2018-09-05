ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، مصنع شيكولاتى غير مرخص في مدينة 6 أكتوبر، وتحفظت القوات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، على 48 ألف قطعة شيكولاتة بما يساوي 4 أطنان ونصف غير صالحة.

وشنت القوات حملة تموينية في منطقة 6 أكتوبر تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد مصطفى بكري مدير مباحث التموين وضباط مباحث التموين، وضبطت مصنع شيكولاتة غير مرخص بداخله 48 ألف قطعة شيكولاتة بما يساوي 4 أطنان ونصف غير صالحة، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.